FILMISAADE „DUUBEL“ | Ajalooline film näitab, kui rumalad inimesed kunagi olid 

Legendaarne Ridley Scott on taaskord kaamera taha sattunud. Sel korral on vanameistri käe all valminud ajalooline draamafilm, mis põhineb tõestisündinud lool. Kahe mehe sõprus lõppeb hetkel, mil pildile tekib naine. Tüli saab lõppenuks pidada vaid ühel juhul. Ma tuleb pidada verine duell, millest väljub elusana vaid üks.