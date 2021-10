Prints William tümitab miljardäride kosmoserallit 

Maailma rikkaim mees Jeff Bezos korraldab suvest saadik kosmosereise, tema konkurent kosmose vallutamisel, Space Xi asutaja Elon Musk on rääkinud, et tahaks Marsil autosid ehitada.

Kuid 39aastane Cambridge'i hertsog koputab maailma võimu- ja rahaladviku südametunnistusele. Ta ütles Kensingtoni lossis antud intervjuus, et kliimamuutuste seiskamiseks tuleb tegutseda kohemaid. Tegevusetus „röövib meie lastelt tuleviku“, kinnitas William Daily Maili teatel. „Meil on vaja, et maailma geniaalseimad ajud keskenduksid selle planeedi päästmisele, mitte ei püüaks leida järgmist elukohta.“