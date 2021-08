GALERII | Selgusid Eesti Jazziauhinnad 2021 võitjad 

Aasta Jazzmuusik 2021 auhinna pälvis rahvusvahelise haardega nõutud jazzpianist Holger Marjamaa.

Marjamaa lisab: “Kuna jazz on üks osa Ameerika mustade muusikast, siis ma soovin, et muusikud tunneks huvi ka selle sugupuu – bluesi, r’n’b, hip-hopi, gospeli, funk’i, souli vastu. Kõigis nendes žanrites on see sama hing ja ma leian, et on aeg tagasi tuua jazzis see sama tunne, mida me kogeme kuulates eeltoodud muusikastiile. Olen õnnelik, et olen leidnud enda kõrvale muusikud ja sõbrad, kellelt kõigilt olen õppinud, kellega koos saanud kasvada ja areneda ning kellega saame aru ja tajume muusikat samamoodi. See auhind on teile kõigile, kes te olete minu kõrval olnud ja kellega on mul au koos seda parimat muusikat teha – jazzi – Black American Classical Music’ut.”

Populaarsust kogunud lauljatar ja helilooja Rita Ray pärjati Noore Jazzitalendi tiitliga.

Põlvas kümme aastat koorilauluga tegelenud, pealinna elus karastunud ja jazziõpingutes tugisambaid kindlustanud vokalist, klahvpillimängija ja helilooja avaldas 2019. aastal oma debüütplaadi „Old Love Will Rust" ning pälvis neli nominatsiooni Eesti Muusikaauhindadel. Tema debüütalbum on rännak souli ja klassikalise r’n’b radadel.

Rita Ray kontsertidel särab tema hingestatud jõuline vokaal, meeldejäävad meloodiad ja ka tantsulisus. Album on pälvinud rohkelt kiidusõnu ning välismaised arvustused annavad mõista, et tema muusika läheb korda ka mujal maailmas. Palasid albumilt on mängitud populaarsetes UK raadiojaamades BBC ja Soho Radio. Auhinnaks võitjale on 1000 eurot Telliskivi Loomelinnaku poolt ning võimalus esineda aasta jooksul Jazzkaare korraldatud kontserdil.

Aasta Jazzansambel 2021 on hiljuti uue albumi „Kevad” väljaandnud Joel Remmel Trio.