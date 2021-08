GALERII | Tõelise kunstnikumüüdi elav kehastus, Tõnis Laanemaa avas Viinistus suurnäituse „Lõpmatus“ 

Tõnis Laanemaa on graafik, kelle töid iseloomustavad peen joonemäng ja lüürika. Viinistu näituse ühiseks nimetajaks on temaatiline järjepidevus, mida kunstniku looming on 53 aasta jooksul kandnud. Tünnigalerii on jaotatud kaheks, kus ühes on eksponeeritud metafoorsete kujundite kaudu eelkõige inimene ja universum ning teises Eestimaa temaatika - eksponeeritud on ligi 40 teost 1968. aastast kuni tänapäevani. 1970. aastast on Laanemaa osalenud mitmetel näitustel Baltikumis, Poolas, Ungaris, Tšehhis, Saksamaal, Venemaal, Hollandis, Hiinas, Lõuna-Koreas ning USAs New Yorgis, Chicagos, Los Angeleses, Oklahomas ja Miamis.