Anatoli Arhangelski sai Itaalias diagnoosi teada. Tantsija toetuseks on kogutud üle 150 000 euro

Tema seisukord on pidevalt halvenenud ja ta jääb ravile Itaaliasse dr Gian Luigi Gigli juurde. Dr Gigli on varem päästnud sarnaste sümptomitega ravimatu haigusega patsiendi elu eksperimentaalse dieedipõhise raviga, millega alustas ka Anatoli ravimist. „Kuna antud hetkel ei ole kaotada midagi, siis loomulikult proovime seda variant“, sõnas Anatoli abikaasa Marika. Ta kiidab ka Udine haigla personali, kes hoiavad tema sõnul Anatolit kui kõige kallimat last.

Eesti entsüklopeedia selgitab, et prioonhaigused on ülekanduvad käsnjad ajuhaigused. Need on mitme liigi imetajate, sealhulgas inimese, väga pika peiteajaga ajuväärastuslikud nakkushaigused, mida tekitavad prioonid. Ajurakkudesse kuhjuvad valguladestused ja neis tekivad vakuoolid, rakud hävivad koldeliselt ning ajukoe preparaatidel on mikroskoobiga vaadatuna käsnataoline ehitus. Tekivad liikumis- ja koordinatsioonihäired, inimesel mälukaotus ja nõdrameelsus. Haigus lõpeb surmaga. Surnud isendite ajukude ja siseelundid on nakkusohtlikud. Tuntuimad prioonhaigused on loomadel skreipi ja veistehullus, inimesel Creutzfeldti-Jakobi haigus ehk spastiline pseudoskleroos.

Tantsija toetuseks on kogutud üle 150 000 euro

Haruldase haigusega Itaalias Udine haigles võitlev Eesti Rahvusballeti esisolisti Anatoli Arhangelski toetuseks on kogunenud 4. augusti seisuga 152 274,17 eurot.

„Täname kõiki annetajaid! On südant soojendav näha, kui väga Anatoli lugu inimestele korda on läinud ja kui paljud on soovinud oma panuse anda. Kahtlemata on meie kõigi toest nii Anatolile kui tema perele palju abi,“ tänab Eesti Balletiliit.

„Tänu nii paljude inimeste soojale südamele oleme saanud palju toetust – nii materiaalset kui ka mentaalset, mis ei ole sugugi vähem tähtis!“ lisab Anatoli abikaasa Marika.