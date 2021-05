Raierahu rikkumine tapab loodust! Igal kevadel hukkub kümneid tuhandeid linnu- ja loomapoegi: see on õudne, mis Eestis toimub! 

Kevadsuvine aeg on metsloomade ja lindude jaoks pesitsusaeg, kuid sel ajal tehakse ka palju metsatöid. Virge Võsujalg räägib „Kuuuurijale“, et metsa langetatakse ka raierahu ajal. „Pesad lõhutakse ära koos linnupoegadega. Seal on munad sees, aga meie ei tee nendega midagi, ei inkubeeri. Pisikesed roosad [orava]pojad on sees... seda elu käima tõmmata on raske töö ja alati ei õnnestu,“ räägib Virge, et jubedaim osa tema tööst on pealt vaadata, kuidas väikesed loomad tema käte vahel surevad. „Nende eest hoolitsemine ja ööpäevaringselt iga tunni tagant toitmine on raskem kui vastsündinud lapse kasvatamine. Ma ei ole ju tema ema ja ei saa seda lõpmatuseni perfektselt teha. „Ma tahaks need inimesed ühingusse tööle võtta, et iga kord kui oled käe tõstnud, siis kasvatad ise kellegi üles. Kõik need äratuskellad, et pead kedagi lutitama minema... tule proovi, tee ära ja vaata, kas su käsi tõuseb siis veel midagi võtma!“

Eleri ja Virge mõlemad on tuleviku ees hirmul. „Paljud ütlevad, et vanasti oli metsas nagu koor, aga nüüd on sooloesinejad,“ ütleb Eleri. „Kõik on järjest maha võetud, loomadel pole enam kuskil olla,“ lisab Virge. Looduskaitseseaduse järgi on küll keelatud looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik kahjustamine ning hävitamine. „Pesitsusrahu pole kellegi rahu, vaid lihtsalt sõnumni väljahõiskamine, aga seda ei kuule keegi,“ ütleb Virge. Loomastiku kaitseks raie piiramise õigus on keskonnaministril, kuid Virge sõnul on see vaid sõnakülks ja ei tähenda midagi. „Kõik tööd peaks ära tegema külmakraadidega. Esiteks ei jookse siis puul mahlad ja teiseks on kindel, et seal pole kellegi kodu,“ sõnab Virge. Eleri räägib aga, et põhjenduseks on toodud, et inimestel on tööd vaja ja harvesterid peavad käigus olema. „Meil on ju ka teisi hooajalisi täästusharusid. Peaks ju leidma mõned kuud alternatiivi.“

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ütleb, et lindude elu mõjutavad ka kliimamuutused ja põllumajanduse intensiivistumine. „See, et lindude arvukus väheneb, ei tähenda, et nad tingimata surevad – võib-olla pole pesitsus viljakas ja neid ei sünni liiga palju. Kindlasti hukkub linde rändel, liikluses, mõjutab looduslik kisklus, aga kahtlemata ka inimtegevus. See ei ole ainult ühe tegevuse mõju.“ Küsimusele, kui suur probleem raierahust mitte kinnipidamine on, vastab Lamp pareerides. „Pesitsusaegset raierahu peetakse riigimetsas, seda on tehtud paarkümmend aastat ja uuringud ütlevad, et 95% erametsaomanikest on ka valmis raierahu pidama.“

Eesti ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu sõnul on Tartu Ülikooli viimased teadusuuringud jõudnud järeldusele, et pesitsusaegsete raiete tõttu hukkub minimaalselt 80 000 linnupoega. „Kahtlemata mõjutab inimtegevus loodust. Kõik me peame olema looduses toimetades ettevaatlikud, aga meil on ka ühiskonnas vajadus saada toitu ja puitu. Mingi osa peab olema ka sellist aega, kus on võimalik seda kõike toota,“ räägib Marku Lamp. Ka erametsaliidu seisukoht on, et raiekeelud erametsades on ebaproportsionaalsed ja eesmärgipäratud. Nende sõnul ähvardab raiekeeld puidutööstuse lausa pea peale keerata.

Hetkel käivad Lambi sõnul arutelud, kuidas muuta looduskaitseseadust ja kuidas rakendada pesitsusrahu. „Eestis on mitmeid aastaid soovitud seda konkreetsemalt ja kuupäevaliselt fikseerida,“ sõnab ta ja lisab, et kuupäevades pole veel kokku lepitud, kuid selge on, et asjasse soovitakse täiendavat selgust. Seda püütaksegi seadusega luua. Lamp kinnitab, et raierahu rikkujad võetakse vastutusele ja riik ei soosi kuidagi pesade hävitamist. Tema teada on keskkonnaameti inspektorid viimase viie aasta jooksul omajagu rikkujaid ka vastutusele võtnud.