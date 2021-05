ÕL VIDEO | Uku Suviste poolfinaali eel: närvi ma veel minema ei hakka, täna oli rahulik uni 

Uku tunnistab, et žürii poolfinaal – see tähendab siis poolfinaalile eelneval õhtul peetavat peaproovi, mille põhjal annavad oma hinded rahvusvahelised žüriid, ning need punktid moodustavad poole kogupunktidest – tekitas kerget närvi küll. „Aga mul oli tunne, et laval läks kõik väga hästi ja tegin, mis suutsin. Selle võrra on täna ehk suts rahulikum.“ Suviste sõnab, et kolmapäeva õhtul oli juba peaaegu päris poolfinaali tunne. „Tunne, mida pole ammu tundnud, oligi see, et rahvas on saalis. Seal on küll umbes 3500 inimest, aga nii palju kui lavalt on näha, tundub, nagu oleks täis Saku suurhall.“