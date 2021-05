Üritused GALERII | Värvikas rahvas kogunes Eurovisionile Uku Suvistele kaasa elama Katharina Toomemets, Rotterdam , täna 21:36 Jaga: M

GALERII

Teise poolfinaali publik Foto: Martin Ahven

Kohe-kohe läheb käima Eurovisioni teine poolfinaal ja järgmised 3500 õnnelikku piletiostjat on lubatud Rotterdami Ahoy arenale, et suurvõistlusele kaasa elada. Vaata galeriist, millised rohkem ja vähem värvikad tüübid Uku Suvistele ja teistele kaasa elama on tulnud.