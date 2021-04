Inimesed ÕL VIDEO | TikToki pahad poisid Valentin ja Dinars: koolis peab olema usaldusisik, kellele muredest rääkida Geidi Raud | Video: Hannes Dreimanis , täna 12:00 Jaga: M

TikToki pahad poisid Valentin ja Dinars

„Kui mulle tullakse öeldakse „russ“, siis kas pean nutma hakkama ja minema minema?“ arutleb tiktokker lil_valja, kes ei salga, et koolis on enesekaitseks käiku läinud ka rusikad. „Mehed on mehed,“ põhjendab noormees. Lätist pärit Dinars on seisukohal, et särtsu peab poiste elus olema, kuid ise ta väidetavalt norima ei hakka.