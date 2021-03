Parim meesnäitleja Priit Võigemast: kui ei mängi, siis palka ei saa! 

Pole kahtlustki, et koroona on kõikide sissetulekuid mõjutanud. „Ma saan hakkama,“ kinnitas Võigemast. „Kui ei mängi, siis palka ei saa. Kui esimene lockdown oli, siis mingi intervalli järgi tuli pisikene kompensatsioon,“ meenutas näitleja.

Siiski ei saaks öelda, et näitlejal tegevust poleks. Näiteks toimusid hiljuti ühe telesarja teise hooaja võtted. „Kõik olid ettevaatlikud, tegime kiirteste, aga sai tehtud,“ sõnas Võigemast.

Mees rääkis ka sellest, et kuigi ringe on teinud jutud, mille kohaselt võiks teda kunagi näha ka senisest kõrgemal positsioonil, on ta praeguse eluga rahul. „Ma ei tahaks olla ühegi teatri juht. Mulle meeldib näitlejana tegutseda.“