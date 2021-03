Nele-Liis vaiksoo skandaalsest „Duubli“ episoodist: tunnistan, et Seidi isa puudutav lõik oleks võinud välja jääda, tegu oli eksimusega 

Ada ja Seidi pidanuks sel nädalal saadet juhtima, kuid nad eemaldati ametist, kuna tüdrukud osalesid kriisiajal suurel koosviibimisel (loe pikemalt SIIT) ning Nele-Liis kirjutab, et ta kutsuti esmaspäeval eksprompt saadet nende asemel juhtima. "Võtsin selle vastu, kuna kaassaatejuhiks oli Marta Laan, kellega olen ka varasemalt projekte teinud ning teadsin, et tema on mõnusalt hulljulge ja täiega "minu inimene", kellega otse-eetri rõõmud ja valud üheskoos üle elada!

Ja nii see "ratas" veerema läks. Pean tunnistama, et kui esimene saade oli päris rabe, siis teisel ja kolmandal päeval suutsin juba vähe vabamalt võtta ning paremaks läks ka minu ja Marta koostöö mitte üksteisele sisse rääkida!" kirjeldab Nele-Liis Facebooki postituses.