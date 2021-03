„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Silvia Ilves: „Igal õhtul mõtlen, kuidas see võimalik on, et jumal on saatnud minu ellu sellise ilusa hinge nagu Marcel.“ 

Silvia ja Marcel, kuidas teie muinasjutt õnneliku lõpu sai – prints leidis oma unelmate printsessi?

Marcel: See on olnud rahulik teekond – tutvumine ja teineteise tundma õppimine ning väga oskuslikult vaka all hoitud flirtimine.

Silvia: See flirt kestis poolteist kuud. Kõigepealt oli suur sõprus. Olin otsustanud peale kõiki neid pööraseid juhtumisi, et pühendan oma elu mõnda aega vaid muusikale ja lastele.

Marcel: Armastus ei käi sõrmenipsust. Mul oli lihtne iga kell Silvia poole külla minna, sest olime väga head sõbrad.

Silvia: Mulle meeldis, et Marcel käis minu pool külas. Mulle meeldib, kui inimesed mul külas käivad. Alguses kutsusin Marceli enda poole kasse vaatama.

Marcel: No see on kõige absurdsem asi üldse. Kas sa tõesti uskusid, et tahtsin sinu poole kasse vaatama tulla!?

Silvia: Sa ju alati laikisid minu kasside story`sid.

Marcel: No jaa, laikimine näitab kõike. Silvia, sa oled ikka väga naiivne.

Silvia: Tahtsin et nii auväärne külaline nagu sina, käiksid mul tihedamalt külas. Ma ju nägin, et sulle meeldisid kassid.

Marcel: Kellele kassid ei meeldiks.

