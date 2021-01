TOP 5 | Tark, tugev, põhimõttekindel, seksika häälega ehk Kes on Eesti seksikaimad poliitikud? 

Heidy Purga – 4 häält

Lisaks esiviisikusse pääsenutele mainitakse veel näiteks Mailis Repsi ja Riina Sikkutit. „Reps on tugev Eesti naine, jõuab sünnitada ja selle kõrvalt ka Eesti riiki juhtida," kiidab üks küsitluses osalenu. „Riina Sikkut! Eriti mõnus on tema malbe hääl, mis ka kõige kalgima südame soojendab," avaldab teine oma arvamust. „Naistest kindlasti Viktoria Ladõnskaja-Kubits – tark, ilus, seksikas, tugev ja põhimõttekindel." Esikoha pälvinud Yoko Alendri kohta öeldakse nii: „Yoko Alender on vist ka kena. Kas ta nüüd ka seksikas on – pole päris minu tüüp, aga möönan, et mõnele kindlasti meeldib."

Meestest kiidetakse veel Jaak Jusket, Andrei Korobeinikut, Kristen Michalit ja Rainer Vakrat. „Raimond Kaljulaidist kahjuks ei saa üle ega ümber, sest poliitikuna on ta ääretult ebameeldiv, aga viimased kaks aastat on meie kõigi silmad saanud riigikogus puhata Üllar Saaremäe peal. Ja muidugi tema koolitatud tämber…“ öeldakse kuldmedalisti kohta. „Üllar Saaremäega on selline naljakas lugu, et talle peale vaadates ei ütleks, et ta nii väga kena või seksikas on, aga temas on see miski, mis teeb ta täiesti vastupandamatuks! Üks on kindlasti tema hääl… Super hot mees!“ õhkab teinegi.