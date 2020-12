„MIS MUSS ON?“ | Nublu, pitsa ning RTJ ehk kodu- ja välismaise räpiaasta pisut pealiskaudne kokkuvõte  

Mu äärmiselt räpikauge elukaaslane kuulas sel suvel meie autotrippide jooksul üpriski palju kodumaist räppi. Üks pala, mis siiani ta isiklikus playlist'is (mis peaasjalikult koosneb, nagu me sõbrad ütlevad, „hispaaniakeelsest jogast“) alles, on Reketi, Liis Lemsalu ja Avoid Dave'i kooslusest sündinud „Magad vä?“. See on mahe, see on ilus, see töötab. Olen alati imetlenud seda, kuidas Reket suudab muretult lauale tuua nii südamliku ballaadi kui ka vihast nõretava battle rap träki.



Ma olen lihtne mees. See on okei, kui su muusikal on sügavam sõnum, ent mu pealiskaudsus seab üheksal juhul kümnest esiplaanile kõla. Lugu peab olema cool, meeldejääv, kaasahaarav. Manna ja Meisterjaani „Mainkräft“ seda kahtlemata ka on. Äkki aitas kaasa, et mulle meeldivad videomängud, äkki mitte.



Mängudest rääkides – 2020. aastal ilmus ohtralt uusversioone. „Final Fantasy VII Remake“. „Mafia: Definitive Edition“. „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“. Kõik äärmiselt nostalgiline kraam, aga nüüd uue värvikihiga. On pisut veider, et aastaid mängu- ja filmitööstuses kasutusel olnud taktika lõpuks otsapidi Eesti räpini jõudis. Aga vähemalt olen õnnelik, et kui keegi pidi seda tegema, siis oli selleks marp$ ja kui pidi olema üks träkk, siis et selleks oli „Botased“.



On ülimalt veider, et aastal, mil Nublu lõpuks ometi albumi ilmutas, jäi mulle tema loomingust enim meelde eriolukorra aegne „Crossaintid“. Jah, see jõudis lõpuks ka „Cafe Kosmose“ peale ning jah, see on piisavalt ambivalentne, et eristuda ülejäänud koroonamussist, ent ometi seostub see eelkõige ajaga, mil me kõik kodus nelja seina vahel passisime. Toona oli antud träkk meeldiv tähelepanuhajutaja, mille biit tõmbas puusad (ning teeb seda siiani) tööle.