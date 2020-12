TOP 10 | Õhtuleht esitleb! Koroona-aasta halvimad laulud! 

Osade inimeste kohta peab ütlema, et me ei saa täpselt aru, miks nad üldse laulavad. Osad neist on endised reality-tähed (enamjaolt tänapäeval siis Rannamajas pildile saanud tüübid), kellele on kogemata kuskilt öeldud, et sa pead sort-of veidikene niiöelda viisi ja mul siin on üks laul ka. Kuna nad on ikkagi peaaegu kuulsad, siis küll Kroonika ja Õhtuleht miskit kirjutavad ja äkki saad kuulsaks ka. Aitäh, teile selle eest.