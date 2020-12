Siiri Sisask kritiseerib Eesti muusikute laulusõnu: mõnikord on selline mula, et mitte midagi ei saa aru

Ta tõi näitena välja, et paljudes lauludes on sõnalõpud ära söödud. "Läind, teind, olnd...Ka kordused, näiteks "mina olin", "ma tahan", "ma teen". Aga tegelikult võib olla lihtsalt "olin", "tahan"… Mõnikord on selline mula, et mitte midagi ei saa aru. Ilus laul, aga sa ei saa üldse aru, millest lauldakse. Hõredamaks, ilusamaks, täpsemaks, diktsioon selgemaks!"