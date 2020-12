Terminaatori ja Shanoni kontserttuurid jäävad ära! Korraldaja: me ei uskunud, et viiruse levik võib nii hulluks minna 

Korraldaja sõnul jäeti kontserttuurid ära koroonaviiruse jätkuva levikuga. „Me keegi ei näinud ette, kui kaua või kaugele viirus levib ja hetkel on olukord läinud aina hullemaks. Oktoobris tuure planeerides, ei olnud mõtet, et viiruse levik võib nii hulluks minna.“

Terminaatori solist Jaagup Kreem tõdeb, et kurb uudis jõudis nendeni täna hommikul. „Nagu ma aru sain, oli tuuri korraldaja üritanud viimase hetkeni pidada erinevaid plaane, et kontserdid saaks ikkagi aset leida: kõik pidi toimuma vastavalt reeglitele ja hajutatult. Küll aga oli see praeguses olukorras mõistlik otsus, et koroonariski maandada,“ sõnab ta.