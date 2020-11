Inimesed Eesti suurima erakunstikogu omanik: „Mul on üle 25 000 taiese, mille hulgas on üle tuhande maali.“ Jaanus Kulli , täna, 22:30 Jaga: M

SUURIM KOLLEKTSIOON: Mart Lepa kogus on väidetavalt 25 000 kunstiteost. Väikest osa sellest eksponeeriti hiljuti Mikkeli muuseumis näitusel „Isiklik sajand. Mart Lepa kunstikogu“. Kollektsionäär poseerib koos Ludmilla Siimu, Eduard Ole ja Aleksander Vardi maalidega. Foto: Tiina Kõrtsini

Kui palju on Eestis erakunstikogusid? „Meil on sadakond arvestatavat erakollektsiooni,“ tõdeb ettevaatlikult Haus Galerii omanik ja kuraator Piia Ausman, Eesti üks informeeritumaid kunstieksperte, ja lisab, et umbes pooled nende omanikest ei pea aga seda kunstikoguks ja 80 protsenti omanikest hoiab enda isikut kiivalt piltide taha varju.