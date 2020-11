Advokaat Robert Sarv aukohtus võitmisest: alati on hea elus kaugemale jõudnud inimestega diskuteerida 

"Sain esmaspäeva õhtul kuue kohtuasja vastused, millest üks oli kompromiss ja viie puhul lükati kaebused tagasi. Mul on hea meel, et saime selle kompromissi tehtud ning võtsime ka kohtust ühe asja vähemaks," selgitab Sarv.

Sarve peab kõiki ebamugavad asju universumi õppetunniks. "Sel aastal on "ainult" kaksteist lõppenud asja ja osa on veel pooleli. Tuleb tihe aastalõpp! Mulle annavad jõudu intelligentsete inimeste kaasaelamine, alles eile ütles üks väga tark ja elukogenud inimene, et ole kasvõi 100aastane, aga enne kirjutamist ja teistele haiget tegemist peab mõtlema!" lisab Robert.

Juulis kirjutas Õhtuleht, et jurist Õnneli Matt astus Robert Sarve vastu, asudes kaitsma inimesi, kes on saanud Robert Sarve käest väidetava laimamise eest nõudekirja. Matt põhjendas aukohtu poole pöördumist toona järgmiselt: "Küsimus on ärinišis, mida ta omale on võtnud. Kas advokaat ja jurist käitub hetkel eetiliselt. Aga mina pole hindaja. Selleks hindajaks on advokatuur, prokuratuur ja avalikkus laiemalt."

Ka esitas kaebuse Sarve vastu Priit Kirss, mis siis, et ta juba Sarvega kohut käis. Seda põhjusel, et Kirss nimetas kaks aastat tagasi Sarve klienti, seksuaalkasvatajat Rita Holmi, pedofiilitariks.

Kirss leidis, et aukohtu uurimine Robert Sarve vastu on vajalik, kuna tema õiglustunnet on riivatud. "Soovin, et aukohus annaks arvamuse, kas Robert Sarv on käitunud meediaga suheldes ja nõudekirju ja hagisid esitades kutse-eetika kohaselt,” selgitas Kirss Kroonikale. Muuhulgas häiris teda see, kui suured on Sarve menetluskulud identsete hagide puhul.