Seksuaalselt väärkoheldud naine: tundsin tohutut valu ja karjusin, et ta selle ära lõpetaks 

Kätlin on kaunis Tartust pärit naine. Esimest korda kohtus ta 31aastase mehega, kes teda hiljem vägistas, neli aastat tagasi. “Tutvusime suhtlusportaalis ja saime kokku. Kaks nädalat hiljem ütlesin talle, et minu elus on kõige tähtsam minu tütar ja mees, kellega jätkan suhet või näen tulevikku, peab aktsepteerima minu last. Nägin tema vastumeelsust, hirmu ja vastikust laste suhtes,” meenutab Kätlin ja lisab, et suhtlus katkes.