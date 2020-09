KOHALIKUD JUBA TERETAVAD: Eestisse koroonalõksu jäänud briti paar jõudis ka kodumaa meediasse 

Craig ja Kirsty vestlesid populaarse briti tabloidiga The Sun, poseerides loo jaoks isegi Õhtulehe numbriga, mille kaanel nende foto ilutseb. Paar kirjeldas, kuidas loobusid oma kõrgepalgalisest tööst, üürisid välja maja ja müüsid maha hulgaliselt isiklikke esemeid, et aastaks mööda maailma rändama minna.

„Siin on kultuur nii alalhoidlik ja asustus nii hajali, et pole sugugi keeruline ringi käia ja samas end ohutult tunda, räägivad nad. Naljakas on paari jaoks ka see, kuidas pärast meedias figureerimist on neist väikestviisi kohalikud staarid saanud (lisaks tegelevad nad ka oma igapäevaelu ja Eesti retkede jäädvustamisega videoblogisse).

„Naljakas, kui kuulsaks me saime,“ räägib 33aastane psühholoog Kirsty. „Istume mõnes kohvikus ja keegi astub ligi, et teie olete ju see briti paar, kes siit välja ei pääse, tere! See on väga vahva.“