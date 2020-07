Inimesed Briti abielupaar jõudis Eestisse just sel ajal, mil piirid kinni pandi: „Eesti on koroonalõksus olemiseks parim paik!“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 10:46 Jaga: M

RÕÕMUGA EESTIS LÕKSUS: „Oleme juba varem mõelnud, et kui peaksime kuskile pikemaks ajaks lõksu jääma, oleks selleks kõige parem koht just Eestis,“ ütlevad Tide Knot Travellers ehk maailmaränduritest abielupaar Kirsty ja Craig, kes on Eestis koroonalõksus olnud juba üle kolme kuu. Pildil nende selja taga olev kohvik oli ainus, mis oli avatud, kui nad koroonakriisi ajal Tallinna jõudsid. Siin sai mõeldud, mida nüüd edasi teha. Foto: Tiina Kõrtsini

Me ei saa enam ilma Eestita elada, nii et tõenäoliselt tuleme ka tulevikus ikka ja jälle tagasi,“ ütlevad maailmaränduritest briti abielupaar Kirsty ja Craig, kes nimetavad end - Tide Knot Travellers. Nad jõudsid Eestisse täpselt ajaks, mil piirid selja taga sulgusid. Nüüdseks on nad elanud siin üle kolme kuu ja ütlevad, et paremat ja turvalisemat kohta, kus kogu maailma puudutava koroonaviiruse eest varjul olla, nad ei oskakski soovida.