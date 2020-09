Robert Pattinsonil diagnoositi Covid, uue Batmani-filmi võtted katkesid 

Filmistuudio esindaja keeldus kinnitamast kuuldusi, et nakatunu on "Teneti" täht Pattinson, kuid möönis, et ühel "The Batmani" võttegrupi liikmel diagnoositi koroonaviirus ning ta on nõuetekohaselt eneseisolatsiooni taandunud. "Filmimine on ajutiselt katkestatud."