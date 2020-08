Eesti raadiojaamade juhid Allan Roosilehte enda ridadesse meelitada ei plaani 

Roosileht sõnas pärast Star FMi hommikuprogrammis uudise teatavaks tegemist Õhtulehele, et tegutseb aktiivselt edasi ja mitmed projektid terendavad juba silmapiiril. „Võib-olla õnnestub neid päevasel ajal teha. Igasugused sõud on juba kokku lepitud,“ avaldas ta. „Tulemas on mitmeid üritusi, aga ainult need, mida väga teha tahan. Ootan publikuga kohtumist ka uute tegemiste kaudu,“ rääkis mees, kuid midagi konkreetsemat veel ei avaldanud.

Ka Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts ei osanud esmaspäeval täpsemalt öelda, kas Roosilehe häält võib peagi nende raadios kuulda. „Ei oska täna midagi kosta, uudis värske.“

Sky Media juht Vaido Pannel ei soovi samuti midagi spekuleerida. „Tunnen Allanit isiklikult ja soovin talle igas mõttes tuult tiibadesse. Tema kogemuste pagas on võimas ja on raske leida rolli, milles ta toime ei tule. Sõnum lahkumisest on hetkel veel nii värske, et fantaseerimine Allani ja Sky Media ühise teekonna suhtes on pigem fantaasia kui päris elu.“