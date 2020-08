„PUUDUTA MIND“ | Tom Valsberg: keskkonna kaitsmiseks piisab sellest, kui kohtled maailma kui oma tuba 

Kui mina teen nii ja elu sujub, hakkavad seda peagi tegema minu sõbrad, seejärel nende sõbrad, ja see on juba suur asi. See kõik pole kasulik mitte ainult planeedile, vaid mu enda keha on samuti tervem. Hangin omale vetsupoti, millel on eraldi nupud väikese ja suure häda jaoks, et säästa vett.