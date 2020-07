Hõissa pulmad! Sepo Seemani poeg Aleksander abiellus 

"See ilus sündmus tõesti leidis minu kodukandis Pärnus aset, olime oma pereringis," märgib Aleksander rõõmsalt. Lennundusäris tegev Aleksander lisab, et jõudsid Merliniga arusaamiseni, et soovivad pikaajalise kooselu ametlikult registreerida ja kanda ühist perenime. "Kui otsus selge, on pulmade planeerimine väga meeldiv," lisab värske abielumees.