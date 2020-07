Inimesed Raul Rebane: kui "Ringvaate" algustiitrid ära olid, läks mul selg sirgu ja paanika kadus Jaanus Kulli , täna, 21:03 Jaga: M

GALERII

26 AASTAT HILJEM: Raul Rebane saate „Ringvaade suvel“ saatejuhi toolil. „Oli ikka kohti küll, kus tundsin, et kõike oleks saanud teha paremini, täpsemalt jne. Lõpus mõned lõigud olid juba päris head,“ analüüsib Raul. Foto: Kairit Leibold / ERR

Kommunikatsioonikonsultant Raul Rebane istus ETV 65. sünnipäevapidustuste puhul pärast veerandsajandi pikkust pausi teisipäeval „Ringvaade suvel“ saatejuhi tooli. „Midagi on vahepeal kindlasti muutunud. Esiteks kasvõi see, et sa oled 26 aastat vanem. Aga tervikuna ei ole teistmoodi suurt midagi. Juba Toomas Uba ütles kunagi väga täpsed sõnad: „Et head televisiooni teha, tuleb jutustada head lugu ning need sõnad peavad tõepoolest ka praegu paika,“ möönab ta.