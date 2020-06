Teater Mirko Rajas: „Nukuteatrikunst on endiselt meie teatri DNAs.“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 16:15 Jaga: M

Mirko Rajas Foto: Martin Ahven

Kui NUKU teater andis hiljuti teada, et teater saab uue nime – Eesti Noorsooteater, ilmusid meedias kriitilised sõnavõtud, mis kandsid endas muret selle üle, et kui teatri nimest kaob "nuku", kaovad nukud aja jooksul ka teatrist. Teatri kunstiline juht Mirko Rajas ütleb, et kriitilised artiklid on olulised ja kutsuvad ka kaasa mõtlema, kui need on konstruktiivsed ja sisulised. Rusuvalt mõjuvad aga alusetud etteheited ja emotsionaalsed rünnakud. "Nukulavastused jäävad," kinnitab ta. "Mitte keegi meie teatris ei ole isegi arutanud teemal „ärme enam nukulavastusi tee“. See oleks absurd."