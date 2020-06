Suri Rainer Vakra vanaisa 

"On hetki, kus sõnadest jääb väheks. Aitäh, armas vanaisa Elmar, et Sa olid mulle sõbraks ja eeskujuks," kirjutab Vakra. "Sa olid kõik, mida ühelt vanaisalt oskaks üldse soovida. Olen õnnelik ja tänulik, et Sa olid meiega. Sinu elurõõmus pealehakkamine ja osavõtlikkus ei unune. Nüüd aga samamoodi inglite juures edasi."