Ärapõlatud pandeemiaromaani autor: „Mulle öeldi, et mingi nähtamatu tapja pärast ei suletaks Londonit eluilmaski.“ 

Peter May (68) krimipõnevikus on ülemaailmse pandeemia epitsentriks London. Seetõttu kuulutatakse seal välja eriolukord. May rääkis CNNi intervjuus, et „Lockdown“ pole üksnes tema fantaasia vili – ta kasutas Ühendkuningriigi ja USA valmisolekudokumente, mis pärinesid aastast 2002. „Sel ajal, kui ma oma raamatut kirjutasin, ennustasid teadlased, et linnugripist kujuneb järgmine ülemaailmne pandeemia.“ Linnugripioht oli toona väga kuum teema. ÜRO ennustas, et see tõbi võib tappa maailmas isegi kuni 150 miljonit inimest. „See oli väga-väga hirmuäratav ja tõesti võimalik, nii et uurisin seda teemat hästi põhjalikult ja tulin mõttele: mis siis, kui pandeemia saaks alguse Londonist? Mis juhtuks, kui säärane suurlinn oleks täiesti suletud?“