Brigitte Susanne Hunt kurjustab juutuuberiga: ära tee inimestele haiget, sa läksid üle piiri!  

Ka juutuuber Andrei Zevakin tegi video, kus reageeris blogipostitusele ja avaldas selle kohta arvamust, mitte üldse vähe. Hunt on Zevakini videot näinud ja ei ole paraku vaimustuses. “See video oli mingi piirini ülinaljakas ja tõesti ma nägin välja nagu viimane taun. Aga Andrei, teatud vihjed ei olnud üldse naljakad! See oli lame! Kui sa teed nalja, palun tee seda hästi. Ja ära tee inimestele haiget, sa läksid üle piiri! Sa oleks peaaegu teinud ülihea video…”, kurjustab Brigitte Susanne Hunt Instagramis.

Aprilli lõpus kinnitas Brigitte Susanne Hunt, et tema süda on taas võidetud. Oma sotsiaalmeedias avaldas Brigitte videoklipi, kus musitab oma tantsuõpetaja Indrek Mägiga. Juurde oli lisatud märksõna #3kuud ehk naine andis mõista, et suhe on juba mõnda aega kestnud.