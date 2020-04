Inimesed Uus suhe! Brigitte Susanne Hundi süda on ametlikult taas võetud! Ohtuleht.ee , täna, 21:30 Jaga: M

GALERII

Brigitte Susanne Hunt Foto: Erlend Štaub

Brigitte Susanne Hunt läks möödunud aastal pauguga lahku oma kallimast Ron Nõmmest. Kuigi naine on juba mõnda aega pillanud vihjeid, et tema süda on taas hõivatud, annab ta sellele nüüd kinnitust.