PIMESTAV KLÕPS! Kumb ahter kuulub küpsele sekspommile, kumb tema vennatütrele? 

"Vana 72. aasta mudel ja uus 92. aasta mudel," kirjutas näitlejanna foto allkirjaks. Sofia poseerib koos oma kadunud venna Rafaeli tütre Claudiaga, keda on välimuse poolest tihti tema kuulsa tädiga võrreldud.

Sofia Vergara on pärit kuuelapselisest Colombia perest. 1998. aastal tabas Vergarasid tragöödia: Rafael mõrvati inimröövikatse käigus. Suurema osa elust isata kasvanud Claudia on palju aega oma kuulsa tädi seltsis veetnud ning on temaga koos ka praegusel karantiiniajal.