Toimetas Terttu Jazepov , täna, 13:41

Ikevald Rannap Foto: Kaupo Kikkas / Facebook.com/IkeRannMusic

Ikevald Rannap, artistinimega Ike Rann, avaldas uue singli “Get By”, mis kannab endas olulist sõnumit: isegi kui ajad on rasked, siis me saame sellest üle.Lugu on kirjutatud ajal, kui muusik rändas kolm aastat mööda maailma ja kogus selle vältel materjali debüütalbumi “Synchronize” jaoks. Selle aja jooksul elas ta läbi ka raskeid aegu, tänu millele õppis midagi eluliselt tähtsat. Nimelt on oluline keskenduda heale ning just selle pärast on ka uus singel ajakohasem kui kunagi varem. “Usun, et laulul on positiivne sõnum, mida me just praegu vajame — isegi kui ajad on rasked, siis me saame sellest üle,” sõnab Ikevald.