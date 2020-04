Maailmakuulsad filmifestivalid ühinevad Youtube'i-festivaliks 

"We Are One: A Global Film Festival" algab BBC Newsi teatel Youtube'is 29. mail ning kestab kümme päeva. Digitaalne festival, milles osaleb 20 festivali üle maailma, nende seas Cannes'i, Veneetsia, Berliini, Sundance'i ja Tribeca filmipidu, aitab koguda raha Maailma Terviseorganisatsiooni Covid-19 solidaarsusfondile ning teistele heategevusorganisatsioonidele.