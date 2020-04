KLÕPS! Malluka pere sai lisa: ütlesin abikaasale, et kui ei sobi, peame lahutama! Me ei lahutanud. 

Eesti tuntuim blogija kirjutab, et tal polnud kassi võtmise vastu midagi. „Olime siin Marile neid pisemaid pudinaid küll ostnud (rotid ja teod) aga nende eluiga on nagu ta on ja otsa nad lõppevad nii kiiresti, et kass tundus vähe stabiilsem loom. Muidu hommikust õhtuni mata kedagi,“ kirjeldab Mallukas ehk Mariann Treimann talle omases värvikas kõnepruugis.

Nõnda hakkas ta uurima erinevate kassidega tegelevate MTÜde kodulehti. „Kuna mul see välimus nii oluline ei olnud, kuivõrd iseloom, kirjutasingi ma MTÜ Cats Help lehele, et kas neil oleks meile sellist kassi anda, kes koera ei karda ja lapsi armastab ja üldse sõbralik ja tore on. Ja neil oligi üks selline pakkuda, nimega Hella.“

Esialgu tahtis Mallukas kiisu nime ära vahetada, aga õige pea selgus, et kass on täpselt enda nime vääriline. „Ta on NIII hell, et tal ei saagi muud nime olla,“ kirjutab blogija.