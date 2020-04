„SÄRTSUMINUTID“ | Laske oma mees- ja naisenergial voolata läbi sirutuse 

Jätkame hommikuste särtsuminutitega, mis paneks mühinal teie elumahlad voolama. Kevadiselt puhastavate ja värskendavate harjutusteseeriatega keskendume kehast kõige ebasobiva väljutamisele ja naha säravaks muutmisele, et minna suvele vastu heas vormis ja rõõmsas tujus.

Täna tegeleme südameliini avamisega. Harjutus on hea selleks, et rinnak ja käed hästi lahti läheksid ning mees- ja naisenergia saaks vabalt voolata. Kui käevarred ja -labad on kinni, siis võib see olla ka üks peavalu põhjustest.

Vaata täpsemalt videost!

"Särtsuminutid" on ÕL TVs igal hommikul kell 9. Erilise rosina paneme teele reedeti, kui uurime Randi Foxxi "Seksipooside piiblit" ja aitame akrobaatiliste võtetega vürtsitada teie voodielu.