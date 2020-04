Inimesed Kuidas kriisiajal vaimset tervist hoida? Laulja Helen Adamson: olen vältinud uudiseid, sest need tekitavad ärevust Keit Paju , täna, 22:30 Jaga: M

GALERII

KIMPUS ÄREVUSHÄIREGA: „Karantiiniaja alguses viskas mul finantsteemadega ärevuse korralikult üles. Minu jaoks on alati olnud keeruline ebaselgus, kuidas ma järgmine kuu üüri, auto ja kommunaalid saan ära makstud,“ räägib laulja Helen Adamson, kuidas koroonapandeemia on tema vaimset tervist mõjutanud. Foto: Erakogu

Kuidas tulevad pandeemia ja eriolukorra muredega toime need, kelle vaimne tervis on tavapärasest hapram? „Ma ei ole üldse uudiseid lugenud. Palusin lähedasi, et nad ei annaks infot, sest see tekitas minus suurt ärevust,“ räägib oma vaimujõu hoidmisest lauljanna Helen Adamson (33), kelle ellu kuulusid depressioon ja ärevushäire juba enne koroonakriisi.