PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 28. aprill 

Tunned küll vajadust tegutseda, ent teised ei pruugi sinuga õhinat jagada. Need asjad, mille eest vastutad ainuisikuliselt, õnnestuvad paremini, koostöös on aga probleeme.

Kui teed asju, mille mõttekuses sa kindel pole, ei ole positiivseid tulemusi loota. Et kuhugi jõuda, pead esmalt uskuma, et eesmärgi saavutamisest on kasu nii sulle kui teistele.