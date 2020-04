Uuendus meelelahutusauhindade jagamisel! Parima mees- ja naissaatejuhi kategooriad pandi kokku 

"Mees- ja naisraadiohääle kokkupanek oli jutuks juba eelmisel aastal. Viimase tõuke sellele andsid staarid ise. Näiteks populaarne saatejuht Tuuli Roosma kirjutas mulle läinud aasta 29. aprillil saadetud kirjas nii: "Meesteks ja naisteks jaotamine on nii eilne päev…" Ka aasta saatejuht on ühes isikus, me ei lahterda enam mehi ja naisi erinevatesse kategooriatesse. Käime ajaga kaasas ja kes on parim, see on parim, soost olenemata,” kommenteeris Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenberg muudatust.