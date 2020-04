Koit Toome: sisetunne ütleb, et Eesti muusikutel on terve see aasta tühi tiksumine 

Toome tunnistab Raadio 2 saates „Hommik!“, et eriolukord hakkab teda vaikselt juba ära tüütama. „See olukord on läinud päris pikaks ja ilmselt läheb teadmata ajaks veel edasi. Mu sisetunne ütleb, et Eesti muusikutel on terve see aasta tühi tiksumine,“ sõnab ta ja lisab, et olukorral on siiski omad plussid, sest nüüd saab ta palju aega oma perega veeta.