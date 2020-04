Lily-Rose Deppi ja noore filmitähe suhe jõudis lõpule 

Kõlakad Lily-Rose'i (20) ja Timothée (24) suhtest said alguse 2018. aasta oktoobris. Noored olid tutvunud Neflixi filmi "Kuningas" võtteil. Kuid hiljutises Briti Vogue'i artiklis kinnitati, et Chalamet ("Lady Bird", "Kutsu mind oma nimega", "Väikesed naised") on täiesti vaba ja vallaline.