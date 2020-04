Draamateatri kunstiline juht Hendrik Toompere jr: loodame, et saame varsti tavapärase tegevusega jätkata 

"Loomulikult on Draamateatril oma Instagram ja Facebook, aga kuna teatri olemus on ikkagi nii jõuliselt just elusas suhtluses ja inimeste silmast-silma kontaktis, ootame ja loodame, et olukord normaliseerub varsti ja saame oma tavapärase tegevusega jätkata," räägib ta.

Sügisel plaanib Draamateater välja tulla lavastustega, mis on pooleli jäänud. Samuti on tulemas mitu uut lavastust, näiteks Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi "Kuritöö ja karistus" ning Andrus Kivirähki "Keiserlik kokk", kus Kivirähk on nii näidendi autor kui ka lavastaja.