Inimesed Hilaria Baldwin näitab pärast kahe raseduse katkemist uhkelt kõhukest Ohtuleht.ee , täna, 14:06

Foto: @hilariabaldwin/Instagram

Alec Baldwini abikaasa Hilaria poseerib oma kasvava kõhukesega ning kuulutab, et rasedus on juba poole peal. Kuulus paar on püüdnud oma neljale lapsele lisa saada, kuid elanud üle kaks raseduse katkemist.