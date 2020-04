Rammsteini tänavu ei näegi? Tõnis Lukas: massiüritused jäävad sel suvel ära 

Rammsteini kontserti korraldava Live Nationi esindaja Eva Palm sõnas Kroonikale, et ametlikku teadet bändi poolt tühistamise osas saabunud ei ole, seega jääb pileti ostnutel üle oodata bändi ametlikku infot. Palmi sõnul peavad nemad bändilt ära ootama ametliku info, enne kui Live Nation saab toimumist, mittetoimumist või aja muutumist mingilgi moel kinnitada ja kommenteerida. „Kõigil ettevõtetel on oma protseduurireeglid. Me alati teavitame ja anname piletiostjatele juhised, kohe kui need meieni jõudnud on,“ sõnas ta.