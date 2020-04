Inimesed Reality-täht Kristin Cavallari teatas oma abielu purunemisest Toimetas Triin Tael , täna, 12:53 Jaga: M

Kristin Cavallari Foto: AP/Scanpix

USA tõsielusarjadest "The Hills" ja "Laguna Beach" tuntud Kristin Cavallari teatab sotsiaalmeedias, et tema ja endise NFLi sportlase Jay Cutleri abielu on karile jooksnud. 2013. aastal naitunud paaril on kolm last.