VIDEO | Michael Bublé näitas vähktõve seljatanud poega 

Ajakirja People teatel pole kolmelapselise staaripere esmasündinu Noah oma ema-isa Instagrami-ülekannetes varem osalenud, kuid 24. aprilli videos vupsas ta kaadrisse. Enne seda olid Michael ja Luisana rääkinud, kuidas koroonakarantiinis elamine muudab päevad ühesuguseks. "Ma ei tea, mis päev meil on," naljatas Argentina näitlejanna fännidele. "Reede vist?" lisas Bublé naerdes. "Ainus vahe on meie jaoks selles, et reede õhtul, laupäeval ja pühapäeval tohivad lapsed meie voodis magada."