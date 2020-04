Laura Prits pöörastest lavakostüümidest: Carlos Santana ütles, et meie kontsert on küll väga lahe, aga ma pean püksid jalga panema 

Lisaks suurele juuksepahmakale on Laurale iseloomulikud pöörased ja tihti ka napid esinemiskostüümid, mille kohta tema vanaema on öelnud, et need on huvitavad ja omamoodi. Küll aga ei meeldi need kõigile – Prits meenutab saates „Õhtu!“ korda, kui maailmakuulus artist Carlos Santana palus naisel end laval rohkem katta.

Lauljataril on lavakostüümidega teisigi sekeldusi ette tulnud. „Kord juhtus, et röökisin viimase loo ajal täiest kõrist lava ääres, kui järsku kuulsin, et käis klõks ja mu seelik kukkus maha. Mõtlesin, et nüüd on kaks varianti – kas jooksen siit minema või fake it till you make it. Võtsin seeliku, viskasin selle minema ja esinesin edasi. Õnneks oli mul ka trikoo seljas.“