Brad Pitt kehastus sketšisaates USA koroonaspetsialistiks dr Fauciks 

Laupäevases sketšisõus kehastaski Pitt koroonaeksperti. Oma sõnavõttu alustas ta tänusõnadega kõigile, kes on talle toetust avaldanud, nende seas vanematele naisterahvastele, kes on talle paljastavaid pilte saatnud. (Faucist on tõepoolest viimastel nädalatel kujunenud ootamatu seksisümbol.)

Seejärel asus Pitt materdama president Trumpi väiteid koroonaviiruse vastase võitluse kohta. Näiteks on USA riigipea kuulutanud, et vaktsiin tuleb "suhteliselt varsti". "Kui mõni sõber lubaks teile suhteliselt varsti külla tulla, aga ilmub välja poolteise aasta pärast, olete kindlasti suhteliselt pahane," ironiseeris Pitt dr Faucina. Ka Trumpi väite, et koroonatestid on kõigile kättesaadavad ja pealekauba ilusad, tegi Pitti pihuks ja põrmuks: analüüsi andma pääsevad vähesed ning kui ilusaks nimetada vatipulga torkamist ajju, siis on koroonatest tõesti ilus.