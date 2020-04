Tom Hanks ja tema naine loovutavad koroonavaktsiini loomiseks verd 

"Meile pole mitte üksnes lähenetud, vaid me oleme ka ise öelnud: "Kas te tahate meie verd? Kas saaksime plasmat anda?"" rääkis 63aastane Oscari laureaat podcast'is “Wait Wait…Don’t Tell Me!”. Hanks ütles, et tema ja Rita vereanalüüsid lähevad koroonavaktsiini väljatöötamiseks. "Minu meelest võiks seda kutsuda hanktsiiniks," viskas Tom nalja.

Hanks lisas, et analüüsid näitasid: temal ja Rital on Covid-19 antikehad organismis täiesti olemas.

"Me peame selle ravimi suhtes väga ettevaatlikud olema," ütles Wilson. "Me ei tea, kas see on antud juhul ohutu." Ta rääkis, et pärast klorokviini saamist tekkis tal äge iiveldus ja peapööritus. Lisaks tabas Ritat lihasnõrkus.